Gökhan Seven, Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor
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Gökhan Seven, Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı / Şahap Gürler - Haberler | Spor

- Gökhan Seven, Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor Erzurumlu dünya bilek güreşi şampiyonu Gökhan Seven, temmuz ayında yapılacak olan Türkiye şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.

- Gökhan Seven, Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

ERZURUM - Erzurumlu dünya bilek güreşi şampiyonu Gökhan Seven, temmuz ayında yapılacak olan Türkiye şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.

Ortopedik engelli dünya şampiyonu Gökhan Seven, bilek güreşinde hem Erzurum'un hem de Türkiye'nin gururu oldu. Dünya şampiyonluğu unvanını elinde bulunduran Seven, temmuz ayında yapılacak olan Türkiye şampiyonası hazırlıklarına yoğun şekilde devam ediyor.

Seven, "Bedensel engelli bilek güreşi dünya şampiyonuyum. Bir buçuk yıl önce dünyamız ve ülkemizi etkileyen bir pandemi süreci yaşadık ve halen daha yaşıyoruz. Bu pandemiden ister istemez spor camiası da etkilendi. Salonlarımız 45 gün civarında virüsten dolayı açılmadı, ister istemez de antrenmanlara ara vermek zorunda kalmıştık. Cumhurbaşkanımızın 1 Haziranı göstererek kısmi de olsa yasakları kaldırması ile tekrar antrenmanlarımıza başladık. Temmuz ayında Türkiye şampiyonası var, daha sonra müsabakalar başladığı zaman ülkemi hem Avrupa ve hem de dünya şampiyonasında temsil edeceğim" dedi.

Şampiyon bilek güreşçi ile birlikte antrenman yapan Azeri sporcu Allahverdi Hayderov ise, "Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi bölümünde okuyorum. 2018 yılında Türkiye'ye geldim. Ben de virüsten elbette etkilendim. Herkes gibi ben de evde kaldım, dışarı çıkma imkanım olmadı. Elde olmayan nedenlerden dolayı kilo aldım. Hazır spor salonları açılmışken ben de aldığım kiloları vermek için antrenman yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Gökhan Seven, Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor
Gökhan Seven, Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor
Gökhan Seven, Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor
Gökhan Seven, Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor
Gökhan Seven, Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor
Gökhan Seven, Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor
Gökhan Seven, Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şahap Gürler

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Gökhan Seven, Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor - Haberler Spor
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