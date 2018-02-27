O Ses Türkiye'nin En Renkli İsmi Gökhan Özoğuz Bırakıyor: Artık Yokum
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O Ses Türkiye'nin En Renkli İsmi Gökhan Özoğuz Bırakıyor: Artık Yokum

O Ses yarışmasının en renkli jüri üyesiGökhan Özoğuz'dan açıklama geldi. Gökhan, "Televizyonda yer almayıp müziğe ağırlık vereceğim." diyerek seneye O Ses'de olmayacağını duyurdu.

TV8 ekranlarının sevilen yarışması O Ses Türki'ye'de yıllarca jürilik yapan Gökhan Özoğuz seneye programda olmayacağını belirtti.

ARTI MÜZİĞE AĞIRLIK VERECEKMİŞ

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Arkadaşlarıyla bir mekanda vakit geçiren şarkıcı, yeni projelerinden bahsetti. Jüri üyesi olduğu 'O Ses Türkiye' yarışması final yapan Özoğuz, "Program yüzünden müzikten uzak kaldım. O nedenle televizyonda yer almayıp müziğe ağırlık vereceğim" dedi.

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