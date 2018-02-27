O Ses Türkiye'nin En Renkli İsmi Gökhan Özoğuz Bırakıyor: Artık Yokum
O Ses yarışmasının en renkli jüri üyesiGökhan Özoğuz'dan açıklama geldi. Gökhan, "Televizyonda yer almayıp müziğe ağırlık vereceğim." diyerek seneye O Ses'de olmayacağını duyurdu.
TV8 ekranlarının sevilen yarışması O Ses Türki'ye'de yıllarca jürilik yapan Gökhan Özoğuz seneye programda olmayacağını belirtti.
ARTI MÜZİĞE AĞIRLIK VERECEKMİŞ
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Arkadaşlarıyla bir mekanda vakit geçiren şarkıcı, yeni projelerinden bahsetti. Jüri üyesi olduğu 'O Ses Türkiye' yarışması final yapan Özoğuz, "Program yüzünden müzikten uzak kaldım. O nedenle televizyonda yer almayıp müziğe ağırlık vereceğim" dedi.
YORUMLAR (30)
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acunla çalışılmaz iyi yapmışsınCevap Yaz Yayından Kaldır
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gokan, giti, is, bitti, direk, yikilirsa, cati, cokerCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bakmayın siz acun iyi para ödüyor bunlara. Bölüm başına 20 ila 50 bin lira arası bir şey veriyor. Gökhanın bu paraları albümle ya da sahne almakla kazanma şansı Yok. Öyle bir açıklama yapmışki zeki öğren sanki mübarekCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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en iyisini yapmışCevap Yaz Yayından Kaldır
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Artık izlenmez o ses TürkiyeCevap Yaz 1 Yayından Kaldır