Gökhan Mete kimdir? Gökhan Mete hayatı ve biyografisi! Gökhan Mete kaç yaşında, nereli?

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GÖKHAN METE KİMDİR?

Doğum tarihi: 1945

Kaç yaşında: 76 yaşında

Nereli: İstanbul

Sanat hayatına 1963 yılında Bursa Halkevi tiyatro kolunda başlayan Gökhan Mete 1966'da Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda oynadı, 1974 yılında da Şehir Tiyatroları kadrosuna geçti. Bu kurumdan emekli olan sanatçı aynı zamanda bir sinema ve dizi film oyuncusudur.

ROL ALDIĞI BAZI OYUNLAR

• Aile Şerefi

• Kadınlar da Savaşı Yitirdi

• Ağrı Dağı Efsanesi

FİLMOGRAFİSİ

• Benim Adım Melek - 2019

• Huzur Sokağı - 2012

• Karadağlar - 2010

• Elveda Rumeli - 2007

• Ahh İstanbul - 2006

• Unutulmayanlar - 2006

• Gülizar - 2004

• Aşkımızda Ölüm Var - 2004

• Emanet - 2002

• Abdülhamit Düşerken - 2002

• Oyun - 2001

• Hesabım Bitmedi - 2000

• Mazlum - 2000

• Hayatım Roman - 2000

• Barbunya Nuri - 2000

• Hain Geceler - 1998

• Kaçıklık Diploması - 1998

• İlişkiler - 1997

• Kara Melek - 1996

• Çılgın Bediş - 1996

• Ver Elini Kayınço - 1995

• Babam Askerde - 1994

• Doktora Bak Doktora - 1994

• Dam Üstünde Saksağan - 1994

• Yaz Evi - 1993

• Geçmişe Açılan Pencere - 1991

• Yalnızlar- 1990

• Koltuk Belası - 1990

• Kaldırım Serçesi - 1989

• Şöhret Tutkusu - 1989

• Hünkarın Bir Günü - 1989

• Hayat Acıları - 1989

• Fotoğraflar - 1989

• Zengin Mutfağı - 1988

• Uğurlugiller - 1987/1991 Yazı İşleri Müdürü Arslan Bey Efendi

• 72. Koğuş - 1987

• Su da Yanar - 1987

• Ateşböceği- 1987

• Kara Sevdalı Bulut - 1987

• Ateşten Günler - 1987

• Belene - 1987

• Menekşeler Mavidir - 1987

• Ziyaret - 1987

• Asılacak Kadın - 1986

• Alev Gibi - 1986

• Güneşe Köprü - 1986

• Duvardaki Kan - 1986

• Beyoğlu'nun Arka Sokakları - 1986

• Şalvar Davası - 1983

• Aile Kadını - 1983

• Kılıbık - 1983

• Talihli Amele - 1980

• Adak - 1979

• Yorgun Savaşçı - 1979

• Neşeli Günler - 1978