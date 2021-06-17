Gökhan Mete kimdir? Gökhan Mete hayatı ve biyografisi! Gökhan Mete kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gökhan Mete kimdir? Gökhan Mete hayatı ve biyografisi! Gökhan Mete kaç yaşında, nereli?

Gökhan Mete kimdir? Gökhan Mete hayatı ve biyografisi! Gökhan Mete kaç yaşında, nereli?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Sosyal medyada gündem olan Gökhan Mete, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Gökhan Mete hakkında merak edilenler. Gökhan Mete hayatı ve biyografisi. Gökhan Mete kimdir?

Sinema dünyasının yakından tanıdığı Gökhan Mete vatandaşların merak konusu oldu. İşte Gökhan Mete hakkında merak edilen Gökhan Mete kimdir, Gökhan Mete hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

GÖKHAN METE KİMDİR?

Doğum tarihi: 1945

Kaç yaşında: 76 yaşında

Nereli: İstanbul

Sanat hayatına 1963 yılında Bursa Halkevi tiyatro kolunda başlayan Gökhan Mete 1966'da Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda oynadı, 1974 yılında da Şehir Tiyatroları kadrosuna geçti. Bu kurumdan emekli olan sanatçı aynı zamanda bir sinema ve dizi film oyuncusudur.

ROL ALDIĞI BAZI OYUNLAR

• Aile Şerefi

• Kadınlar da Savaşı Yitirdi

• Ağrı Dağı Efsanesi

FİLMOGRAFİSİ

• Benim Adım Melek - 2019

• Huzur Sokağı - 2012

• Karadağlar - 2010

• Elveda Rumeli - 2007

• Ahh İstanbul - 2006

• Unutulmayanlar - 2006

• Gülizar - 2004

• Aşkımızda Ölüm Var - 2004

• Emanet - 2002

• Abdülhamit Düşerken - 2002

• Oyun - 2001

• Hesabım Bitmedi - 2000

• Mazlum - 2000

• Hayatım Roman - 2000

• Barbunya Nuri - 2000

• Hain Geceler - 1998

• Kaçıklık Diploması - 1998

• İlişkiler - 1997

• Kara Melek - 1996

• Çılgın Bediş - 1996

• Ver Elini Kayınço - 1995

• Babam Askerde - 1994

• Doktora Bak Doktora - 1994

• Dam Üstünde Saksağan - 1994

• Yaz Evi - 1993

• Geçmişe Açılan Pencere - 1991

• Yalnızlar- 1990

• Koltuk Belası - 1990

• Kaldırım Serçesi - 1989

• Şöhret Tutkusu - 1989

• Hünkarın Bir Günü - 1989

• Hayat Acıları - 1989

• Fotoğraflar - 1989

• Zengin Mutfağı - 1988

• Uğurlugiller - 1987/1991 Yazı İşleri Müdürü Arslan Bey Efendi

• 72. Koğuş - 1987

• Su da Yanar - 1987

• Ateşböceği- 1987

• Kara Sevdalı Bulut - 1987

• Ateşten Günler - 1987

• Belene - 1987

• Menekşeler Mavidir - 1987

• Ziyaret - 1987

• Asılacak Kadın - 1986

• Alev Gibi - 1986

• Güneşe Köprü - 1986

• Duvardaki Kan - 1986

• Beyoğlu'nun Arka Sokakları - 1986

• Şalvar Davası - 1983

• Aile Kadını - 1983

• Kılıbık - 1983

• Talihli Amele - 1980

• Adak - 1979

• Yorgun Savaşçı - 1979

• Neşeli Günler - 1978

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan İlham Aliyev Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Rafet El Roman İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Şenol Güneş Roland Garros Çağlar Söyüncü Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gökhan Mete kimdir? Gökhan Mete hayatı ve biyografisi! Gökhan Mete kaç yaşında, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.06.2021 11:00:19. #1.13#

title