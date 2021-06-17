Gökhan Mete arkadaşıyla kavga etti... Türkbükü'nde olaylı gece!
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Gökhan Mete arkadaşıyla kavga etti... Türkbükü'nde olaylı gece!

Gökhan Mete arkadaşıyla kavga etti... Türkbükü'nde olaylı gece!
Hürriyet - Haberler | Magazin

13 yıllık birlikteliğin ardından 2017 yılında evlenen oyuncu çift Gökhan Mete ve Ayşe Kökçü'nün Bodrum'daki eğlence gecesi tatsız bitti.

13 yıllık birlikteliğin ardından 2017 yılında evlenen oyuncu çift Gökhan Mete ve Ayşe Kökçü'nün Bodrum'daki eğlence gecesi tatsız bitti.

Mete, gecede kendilerine eşlik eden arkadaşıyla bilinmeyen bir nedenden ötürü tartıştı. Tartışma büyüyünce yumruklu kavgaya dönüştü.

Ayşe Kökçü'nün sakinleştirmekte güçlük çektiği Gökhan Mete, fotoğraflarını çeken gazetecilere de tepki gösterdi.

Bir tanıdıkları, aracıyla gelerek üç ismi olay yerinden uzaklaştırmak istedi. Kavga ettiği arkadaşı araca hemen binse de, Mete'nin ikna olması uzun sürdü.

Kaynak: Hürriyet

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