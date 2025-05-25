Gökhan Kırdar kimdir, Gökhan Kırdar Galatasaraylı mı? Gökhan Kırdar Yenikapı Galatasaray şampiyonluk konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Galatasaray'da 25. şampiyonluk kutlamaları hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Yenikapı Meydanı'nda yapılacak olan kutlamalarda sahne alacak isimler de belli oldu. Kutlamalarda ünlü şarkıcılar Hadise, Edis, Altay, Kenan Doğulu, Sıla ve Emir Can İğrek gibi isimler şarkılarıyla taraftarları coşturacak. Peki, Gökhan Kırdarkimdir, Gökhan Kırdar Galatasaraylı mı? Gökhan Kırdar Yenikapı konseri saat kaçta başlayacak?

GÖKHAN KIRDARKİMDİR?

Gökhan Kırdar, 2 Haziran 1970 yılında doğdu. Türk şarkıcı, söz yazarı, besteci, yapımcı ve aranjördür. Farklı tarzlarda yazdığı ve bestelediği şarkılar, film ve dizi müzikleriyle kariyeri boyunca birçok ödül kazandı.

Kırdar, pop müzik ve film müzikleri üzerinde çalışmadan önce 1980'lerin sonunda arkadaşlarıyla kurduğu müzik gruplarında vokalistlik, söz yazarlığı ve bestecilik yaptı. Türler arasında müzikler yaptı. 1990'ların başında "Yerine Sevemem" adlı hit şarkısını yazdı ve besteledi. Ayrıca çeşitli sanatçıların albümlerinde söz yazarlığı ve bestecilik yaptı. 1991 yılında Gökhan Kırdar & Beyazın Ötesi adıyla İstanbul Beyaz Güvercin Müzik Yarışması'na söz ve müziği kendisine ait olan "Karanlığın Gizi" adlı parçayla katılarak tanınmaya başlandı. Kırdar, 1993 yılında solo albüm çalışmaları için müzik şirketiyle anlaştı ve albümün kayıtlarına başladı. Aynı yılın sonlarında Atıf Yılmaz'ın yönetmenliğini üstlendiği Gece, Melek ve Bizim Çocuklar (1994) adlı filmin müziğinin bestesini yaptı ve seslendirdi. Kırdar, Serseri Mayın (1994) ve Tutunamadım (1995) adlı pop ve pop rock tarzındaki ilk iki albümüyle büyük başarı sağladı. Ardından doğu, batı, kuzey ve güney sentezli tarzlara yönelerek tarzını değiştirmiştir.

1997 yılında yayınladığı Trip adlı albümü Türkiye'de Trip hop tarzında yayınlanan yapılan ilk albümdür. 1990'lı yılların ortalarından itibaren dizi ve film müzikleri yapmaya başladı. 1997'de Loopus adlı müzik şirketini kuran Kırdar, 2000'li yılların başında soundtrack anlamında dünya çapında birçok ödül kazandı. Özellikle Kurtlar Vadisi, Haziran Gecesi ve Yabancı Damat gibi dizi müzikleriyle büyük Türk dizi tarihinin klasikleri arasına giren müzikler yaptı. Gökhan Kırdar, 90'lı yılların başından itibaren kariyeri boyunca birçok solo, proje ve EP albüm yayınladı. Dizi ve film müzikleriyle birlikte büyük başarı sağlayan Kırdar, soundtrack müzik anlamında dünya çapında işlere imza atmıştır. Birçok ödül kazanan Kırdar, farklı tarzlarda da yaptığı çalışmalarla Türk müzik tarihinde deneysel işler yapan ender sanatçılardan birisi oldu.

Diskografi

Ana maddeler: Gökhan Kırdar diskografisi ve Gökhan Kırdar şarkıları listesi

Serseri Mayın (1994)

Tutunamadım (1995)

Trip (1997)

Dem i Oz (2020)

GÖKHAN KIRDAR YENİKAPI KONSERİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Gökhan Kırdar Yenikapı konseri saati henüz açıklanmadı.