Gökhan Kağıtçıoğlu: "2 ve 3. goller bizi demorolize etti" - Haberler Spor
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Gökhan Kağıtçıoğlu: "2 ve 3. goller bizi demorolize etti"

İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Haberler | Spor

- Gökhan Kağıtçıoğlu: "2 ve 3. goller bizi demorolize etti" Fatih Karagümrük Antrenörü Gökhan Kağıtçıoğlu, Adana Demirspor maçı ile ilgili "2 ve 3. gol bizi demorolize etti.

ADANA (İHA) - - Gökhan Kağıtçıoğlu: "2 ve 3. goller bizi demorolize etti"

ADANA - Fatih Karagümrük Antrenörü Gökhan Kağıtçıoğlu, Adana Demirspor maçı ile ilgili "2 ve 3. gol bizi demorolize etti. Ondan sonrası için söylenecek bir şey yok" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Adana Demirspor'a 5-0 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Gökhan Kağıtçıoğlu, "Adana deplasmanı zor bir deplasmandı. Zor olacağını biliyorduk. 10 kişi kalana kadar her şey planladığımız gibi gidiyordu. Emre ile de kaçırdığımız yüzde 100 gol pozisyonu var. 10 kişi kaldıktan sonra yediğimiz gol takımın gardını düşürdü. İkinci yarı daha bir arada oynamaya çalıştık. Daha bir arada olmamız gerekiyordu ama arkasından gelen 2 ve 3. gol bizi demorolize etti. Ondan sonrası için söylenecek bir şey yok" diye konuştu.

Gökhan Kağıtçıoğlu: 2 ve 3. goller bizi demorolize etti

Gökhan Kağıtçıoğlu: 2 ve 3. goller bizi demorolize etti

Gökhan Kağıtçıoğlu: 2 ve 3. goller bizi demorolize etti

İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Adana Demirspor, Adana, Spor, Güncel, Haber

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