Gökhan İnler, "Gençler, hem kitap okuyun hem de spor yapın. Bu ülkenin yarınları sizlersiniz. GÖKHAN İNLER: GENÇLER HEM KİTAP OKUYUN, HEM SPOR YAPIN; İYİ BAYRAMLARMedipol Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Gökhan İnler, 19 Mayıs mesajını DHA aracılığıyla verdi.

GÖKHAN İNLER: GENÇLER HEM KİTAP OKUYUN, HEM SPOR YAPIN; İYİ BAYRAMLAR Medipol Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Gökhan İnler, 19 Mayıs mesajını DHA aracılığıyla verdi. İnler, "Gençler, hem kitap okuyun hem de spor yapın. Bu ülkenin yarınları sizlersiniz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun, iyi bayramlar" diye konuştu.

Kaynak: DHA