Gökhan Hotamışlıgil kimdir? Gökhan Hotamışlıgil kaç yaşında, nereli? Gökhan Hotamışlıgil hayatı ve biyografisi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gökhan Hotamışlıgil kimdir? Gökhan Hotamışlıgil kaç yaşında, nereli? Gökhan Hotamışlıgil hayatı ve biyografisi!

Gökhan Hotamışlıgil kimdir? Gökhan Hotamışlıgil kaç yaşında, nereli? Gökhan Hotamışlıgil hayatı ve biyografisi!
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Sağlık gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Gökhan Hotamışlıgil izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Gökhan Hotamışlıgil kaç yaşında, nereli? Gökhan Hotamışlıgil hayatı ve biyografisi! Gökhan Hotamışlıgil kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Gökhan Hotamışlıgil hakkında araştırmalar yapılıyor. Gökhan Hotamışlıgil kimdir? Gökhan Hotamışlıgil kaç yaşında, nereli? Gökhan Hotamışlıgil hayatı ve biyografisi!

GÖKHAN HOTAMIŞLIGİL KİMDİR?

Doğum tarihi: 24 Haziran 1962

Kaç yaşında: 58yaşında

Nereli: Rize,

Gökhan S. Hotamışlıgil (d. 24 Haziran 1962), Türk akademisyen, tıp doktoru ve bilim insanı; Harvard Üniversitesi James Stevens Simmons Genetik ve Metabolizma Profesörü; Harvard T.H. Chan Kamu Sağlığı Okulu, Genetik ve Kompleks Hastalıklar departmanı kurucu başkanı Harvard Sabri Ülker Metabolik Araştırma Merkezi DirektörüHarvard-MIT Broad Enstitüsü, Harvard Kök Hücre Enstitüsü ve Joslin Diyabet Merkezi üyesi Aynı zamanda Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesidir.

Hotamışlıgil, özellikle obezite, diyabet, karaciğer yağlanması ve kalp-damar hastalıkları gibi sık görülen kronik metabolik hastalıkların temel mekanizmalarını aydınlatmaya yönelik yaptığı ufuk açan çalışmaları ile bilinmektedir. Bu çalışmalar, metabolik hastalıklara yaklaşımda yeni kavramlar ve tedaviye yönelik özgün girişim yöntemleri ortaya çıkarmıştır.

ESENLER'DE TAKSİCİLERİN MÜŞTERİ ALMA KAVGASI KAMERADA
ESENLER'DE TAKSİCİLERİN MÜŞTERİ ALMA KAVGASI KAMERADA
Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Serdar Ortaç Acun Ilıcalı
Spor Gomes Ozan Tufan Salih Uçan Gökhan Töre Gökhan Gönül
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gökhan Hotamışlıgil kimdir? Gökhan Hotamışlıgil kaç yaşında, nereli? Gökhan Hotamışlıgil hayatı ve biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 23:23:12. #1.15#

title