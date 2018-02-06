Gökhan Gürbüzerol'dan İha Bartın Bürosuna Ziyaret

Bartın Vali Yardımcısı ve Amasra İlçe Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, İHA Bartın Muhabiri Halil Tekin'i ziyaret etti.

Bartın'da yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi alan Bartın Vali Yardımcısı ve Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol İhlas Haber Ajansı'nın çalışmalarını takdirle izlediğini ifade etti. Bartın Amasra İlçe Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, İHA'nın ülke genelinde toplumun bilgilendirilmesi ve doğru haberin kitlelere ulaşması açısından yaptığı çalışmaların önemine vurgu yaptı. Gürbüzerol, İHA'nın tüm çalışanlara da başarılar diledi. Karşılıklı sohbetin yaşandığı ziyarette İHA Bartın Muhabiri Halil Tekin, Bartın Amasra İlçe Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol'un ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. - BARTIN