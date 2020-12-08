Gökhan Göz sessizliğini bozdu
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Gökhan Göz sessizliğini bozdu

08.12.2020 21:10 | Son Güncelleme: 08.12.2020 21:14
Gökhan Göz sessizliğini bozdu

TV8'de jürilik yapan modacı Gülşah Saraçoğlu, eski sevgilisi Gökhan Göz'ün canlı yayının bağlantısına girerek küfürler etti.

Bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Gökhan Göz'e oldukça sinirlenen Saraçoğlu'nun canlı yayına bıraktığı küfürlü olay olmuştu. Bunun üzerine Gökhan Göz ilk kez sesizliğini bozdu. Göz, sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.& ;

İşte o açıklama: Dün yaşanan ve basına yansıyan haberler sonrası bu açıklamayı yapma gereği duydum. Öncelikle yaşanmış ve bitmiş bir ilişkinin ardından bu tarz haberlerle gündeme gelmek beni ve ailemi derinden sarsmıştır. & ;Benim kimseye karşı bir kinim olmadığı gibi, karşı taraftan da bu hassasiyeti beklemekteyim. Kadına karşı şiddete "HAYIR" dediğimiz gibi erkeğe karşıda şiddetin sonuna kadar karşısındayız... Herkesin ailesi, değerleri ve sevdikleri var. Dün yaşanmış olay tamamen talihsizlik olduğunu düşünmekle birlikte, bir daha tekrarlanmayacağını temenni ediyorum. Ben bir aile babası olarak, karşı tarafında bir anne olduğunu unutulmamasının bilincinde olarak,Bana yapılanların kimsenin yaşanmamasını temenni ederim...

Kaynak: Snob Magazin

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