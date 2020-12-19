Gökhan Göz'den Gülşah Saraçoğlu açıklaması

Tek başına geldiği alışveriş merkezinde sevdiklerine yeni yıl hediyesi bakan Gökhan Göz, AVM çıkışı gazetecilerle ayaküstü sohbet ederken, "maskesiz çekin bari" diyerek, taktığı iki maskeyi de çıkartıp, gazetecilere poz verdi. Göz," Bugün bir aile yemeğimiz var, o yüzden malum yeni yılda yaklaşmışken hediye almaya geldim. Onun dışında iş toplantılarımız yoğun geçiyor " dedi.

Kaynak: Snob Magazin