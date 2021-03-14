Gökhan Gönül sakatlandı
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Gökhan Gönül sakatlandı

14.03.2021 19:52 | Son Güncelleme: 14.03.2021 20:04
Gökhan Gönül sakatlandı

Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül, sakatlığı sebebiyle Gençlerbirliği mücadelesinde 44. dakikada yerini Nazım Sangare'ye bıraktı.

Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül, sakatlığı sebebiyle Gençlerbirliği mücadelesinde 44. dakikada yerini Nazım Sangare'ye bıraktı.

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Gençlerbirliği mücadelesinin 44. dakikasında sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül sakatlığı sebebiyle yerini Nazım Sangare'ye bıraktı. İlk yarının ortalarında kendini yere bırakan Gönül daha sonra bir süre kendisini denedi. Ayağında ağrı hisseden tecrübeli futbolcu, kenara yaptığı değişiklik işaretinden sonra müsabakanın 44. dakikasında oyundan çıkarken yerine Nazım Sangare dahil oldu.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Gökhan Gönül sakatlandı
Gökhan Gönül sakatlandı
Gökhan Gönül sakatlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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