Milli futbolcu Gökhan Gönül kardeşini kabul etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milli futbolcu Gökhan Gönül kardeşini kabul etti

İhlas Haber Ajansı / Fehime Kartal - Haberler | Güncel

Milli futbolcu Gökhan Gönül kardeşini kabul etti Milli futbolcu Gökhan Gönül: "Can bizim kardeşimiz" "Üçtük dört olduk" Futbolcu Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu ve 27 yıldır ailesini görmediğini söylemesi üzerine Türkiye'nin gündemine oturan Can Gönül, bir televizyon programına katıldı.

Milli futbolcu Gökhan Gönül kardeşini kabul etti

Milli futbolcu Gökhan Gönül:

"Can bizim kardeşimiz"

"Üçtük dört olduk"

KOCAELİ - Futbolcu Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu ve 27 yıldır ailesini görmediğini söylemesi üzerine Türkiye'nin gündemine oturan Can Gönül, bir televizyon programına katıldı. Programa katılan futbolcu Gökhan Gönül, "Can bizim kardeşimiz. İnkar etmiyorum. Ben de bunu birkaç gün önce öğrendim. 3 kardeştik, 4 kardeş olduk" dedi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Can Gönül, yetiştirme yurdunda büyüdüğünü ve bir iş başvurusu sırasında aile nüfus kayıt örneğinde milli futbolcu Gökhan Gönül ile kardeş olduğunu iddia etmişti. Can Gönül'ün bugün katıldığı bir televizyon programına telefonla bağlanan futbolcu Gökhan Gönül, Can Gönül ile kardeş olduklarını ve kendisinin de 20 yaşına kadar annesini görmediğini söyledi.

"3 kardeştik, 4 kardeş olduk"

Gökhan Gönül, yaptığı bağlantıda, "Soracaklarım yok aslında. Can bizim kardeşimiz. İnkar etmiyorum. Ben de bunu birkaç gün önce öğrendim. 3 kardeştik, 4 kardeş olduk. 3-4 gündür annem babam cana ulaşmaya çalışıyor. Özel hayatını çok fazla anlatmasına gerek yok diye düşünüyorum. Annen, baban da seni bekliyorlar. Can'ın çok fazla özel hayatını paylaşmasından yana değilim. Bir an önce annesinin, babasının yanına gelebilir. Ben de durumu yeni öğrendim. 20 yaşına kadar ben de annemi göremedim. Can'ın bizi bulmaya çalıştığı gibi ben de annemi buldum. Biz onları barıştırdık" ifadelerine yer verdi.

Milli futbolcu Gökhan Gönül kardeşini kabul etti
Milli futbolcu Gökhan Gönül kardeşini kabul etti
Milli futbolcu Gökhan Gönül kardeşini kabul etti
Milli futbolcu Gökhan Gönül kardeşini kabul etti
Milli futbolcu Gökhan Gönül kardeşini kabul etti
Milli futbolcu Gökhan Gönül kardeşini kabul etti
Milli futbolcu Gökhan Gönül kardeşini kabul etti
Milli futbolcu Gökhan Gönül kardeşini kabul etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fehime Kartal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Hamid Karzai Jens Stoltenberg Zeynep Gül Yılmaz Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Burak Özçivit Burcu Biricik Fahriye Evcen Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Ozan Tufan Lionel Messi Abdullah Avcı Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Milli futbolcu Gökhan Gönül kardeşini kabul etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 17:49:55. #1.14#

title