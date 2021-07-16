Gökhan Gönül, İstanbul'da kalıyor! Fatih Karagümrük'e imza atması an meselesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gökhan Gönül, İstanbul'da kalıyor! Fatih Karagümrük'e imza atması an meselesi

Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe'yle yolları ayırdıktan sonra Çaykur Rizespor'la anlaşmasına kesin gözüyle bakılan Gökhan Gönül sürpriz bir karar aldı. Ailesinin düzenini bozmamak için İstanbul dışına çıkmak istemeyen deneyimli sağ bek, Fatih Karagümrük'le görüşme halinde. Olumlu geçen görüşmelerin ardından Gökhan'ın kısa süre içinde İstanbul ekibine imza atması bekleniyor.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor'la görüşme halinde olan Gökhan Gönül, Karadeniz ekibiyle anlaşma noktasına gelmişti. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra İstanbul dışında yaşamak istemeyen Gökhan Gönül, Fatih Karagümrük'le masaya oturdu.

GÖRÜŞMELER OLUMLU GEÇTİ

Akşam'ın haberine göre; 36 yaşındaki sağ bek, eşi Hatice Gönül'ün İstanbul'daki düzenini bozmamak için başka şehre gitmeye sıcak bakmadı. Bu nedenle Gönül, İstanbul ekibi Fatih Karagümrük'le temasa geçti. Olumlu geçen görüşmelerin kısa süre içinde sonlandırılması bekleniyor. 350 bin euro piyasa değeri olan Gökhan Gönül, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasını 22 maçta sırtına geçirdi. Bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Gönül'ün futbolculuk kariyerinde 3 Süper Lig şampiyonluğu bulunuyor.

Gökhan Gönül, İstanbul'da kalıyor! Fatih Karagümrük'e imza atması an meselesi
Forma numarası Sinan Gümüş'e verilen Perotti'den manidar paylaşım
Forma numarası Sinan Gümüş'e verilen Perotti'den manidar paylaşım
Sağ beke transfer yapamayan ve Gökhan'la yolları ayıran Fenerbahçe, kaptan Ozan Tufan'a sarıldı
Sağ beke transfer yapamayan ve Gökhan'la yolları ayıran Fenerbahçe, kaptan Ozan Tufan'a sarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vahap Seçer Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Demet Akalın Deniz Akkaya Zeynep Bastık
Spor Ali Koç Şenol Güneş Mehmet Topal Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gökhan Gönül, İstanbul'da kalıyor! Fatih Karagümrük'e imza atması an meselesi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 14:00:03. #1.16#

title