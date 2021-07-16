Gökhan Gönül, İstanbul'da kalıyor! Fatih Karagümrük'e imza atması an meselesi

Fenerbahçe'yle yolları ayırdıktan sonra Çaykur Rizespor'la anlaşmasına kesin gözüyle bakılan Gökhan Gönül sürpriz bir karar aldı. Ailesinin düzenini bozmamak için İstanbul dışına çıkmak istemeyen deneyimli sağ bek, Fatih Karagümrük'le görüşme halinde. Olumlu geçen görüşmelerin ardından Gökhan'ın kısa süre içinde İstanbul ekibine imza atması bekleniyor.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor'la görüşme halinde olan Gökhan Gönül, Karadeniz ekibiyle anlaşma noktasına gelmişti. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra İstanbul dışında yaşamak istemeyen Gökhan Gönül, Fatih Karagümrük'le masaya oturdu.

GÖRÜŞMELER OLUMLU GEÇTİ

Akşam'ın haberine göre; 36 yaşındaki sağ bek, eşi Hatice Gönül'ün İstanbul'daki düzenini bozmamak için başka şehre gitmeye sıcak bakmadı. Bu nedenle Gönül, İstanbul ekibi Fatih Karagümrük'le temasa geçti. Olumlu geçen görüşmelerin kısa süre içinde sonlandırılması bekleniyor. 350 bin euro piyasa değeri olan Gökhan Gönül, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasını 22 maçta sırtına geçirdi. Bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Gönül'ün futbolculuk kariyerinde 3 Süper Lig şampiyonluğu bulunuyor.