Gökhan Gönül, Fenerbahçe taraftarlarına veda etti Açıklaması
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Gökhan Gönül, Fenerbahçe taraftarlarına veda etti Açıklaması

Gökhan Gönül, Fenerbahçe taraftarlarına veda etti Açıklaması
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Fenerbahçe ile yolları ayrılan tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül, sarı-lacivertli taraftarlar için bir veda mesajı yayımladı.

Fenerbahçe ile yolları ayrılan tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül, sarı-lacivertli taraftarlar için bir veda mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gökhan Gönül, "Sizlerden ve taşımaktan daima gurur duyduğum çubuklu formamdan ayrılacak olmanın verdiği tüm burukluğa rağmen, size bu kez içimden geldiği gibi veda edebildiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Aslında beni çok iyi tanıdığınızı ve anladığınızı düşünüyorum. Sahada elinden geleni yapmaya çalışan, saha dışındaysa konuşmayı pek sevmeyen biri oldum. Bugüne kadar yaşadıklarımı, duygularımı, üzüntülerimi kendime sakladım. Bilmiyorum belki de hata yaptım ama inanın ne benim için kolaydı ne de ailem için." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli taraftarları hiçbir zaman üzmek istemediğini kaydeden tecrübeli oyuncu, şu görüşlerini aktardı:

"Geçtiğimiz sezon boyunca görev aldığım tüm maçlarda, tribünde yokluğunu fazlasıyla hissettiğimiz taraftarımıza olan bağım ve kulübüme olan aidiyetimle elimden geleni sonuna kadar yapmaya çalıştım. Maalesef sonu hayalimizdeki gibi bitmedi. Keşke daha farklı bir son yazabilseydik. Bu süre zarfında Fenerbahçe forması altında bana ve aileme pandemi koşullarına rağmen yaşattığınız eşsiz destek için teşekkür ederim. Sizi hiçbir zaman kırmak ya da üzmek istemedim. Kaybettiğimiz maçlardan sonra bile beni bağrınıza bastığınız o günleri asla unutmadım. Hakkınızı helal edin. Geçtiğimiz sezonu çubuklu altında geçirmeme fırsat tanıyan başkanımız Ali Koç'a, Türk futbol ikliminin zor şartlarına rağmen bana güvenen, görev aldığı her pozisyonda bana ve tüm takımımıza inanç ve hırs aşılayan Emre Belözoğlu'na, tüm hocalarıma, takım arkadaşlarıma, Samandıra personeline tüm kalbimle teşekkür ederim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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