Çaykur Rizespor, Gökhan Gönül ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'den ayrılan defans oyuncusu Gökhan Gönül ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'den ayrılan defans oyuncusu Gökhan Gönül ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kendisini 2 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan Gökhan Gönül için düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanımız Tahir Kıran katıldı. Gökhan Gönül'e kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk