Gökhan Gönül Beşiktaş ile son maçına çıktı Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti. Deneyimli futbolcu Gökhan Gönül ise takımla son maçına çıktı.

35 yaşındaki sağ bek, 4 yıldır formasını giydiği Beşiktaş'ta bir şampiyonluk yaşadı. Bu sezon ise siyah-beyazlı forma ile ligde 29 maça çıkan Gönül, 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

(İHA)

Kaynak: İHA