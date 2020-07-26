Gökhan Gönül Beşiktaş ile son maçına çıktı
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Gökhan Gönül Beşiktaş ile son maçına çıktı

Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti.

Gökhan Gönül Beşiktaş ile son maçına çıktı
26.07.2020 00:02 | Son Güncelleme: 26.07.2020 00:06

Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti. Deneyimli futbolcu Gökhan Gönül ise takımla son maçına çıktı.

35 yaşındaki sağ bek, 4 yıldır formasını giydiği Beşiktaş'ta bir şampiyonluk yaşadı. Bu sezon ise siyah-beyazlı forma ile ligde 29 maça çıkan Gönül, 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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