Gökhan Gönül Beşiktaş ile son maçına çıktı
Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti.
26.07.2020 00:02 | Son Güncelleme: 26.07.2020 00:06
Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti. Deneyimli futbolcu Gökhan Gönül ise takımla son maçına çıktı.
35 yaşındaki sağ bek, 4 yıldır formasını giydiği Beşiktaş'ta bir şampiyonluk yaşadı. Bu sezon ise siyah-beyazlı forma ile ligde 29 maça çıkan Gönül, 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
(İHA)
Kaynak: İHA