Gökhan Gönül: Ben hakeme gidip "Hocam pozisyon penaltı" demedim

08.02.2020 20:23 | Son Güncelleme: 08.02.2020 20:23

"Sahada en önemli parçalardan birisi özgüven"

Olgucan KALKAN - Özgür KABAN/ - Beşiktaşlı Gökhan Gönül, mücadelenin sonunda Kenan Özer ile arasında yaşanan penaltı pozisyonu ile ilgili, "Ben hakeme gidip 'Hocam bu pozisyon penaltı' demedim. Kenan'ın sarı kart gördüğü pozisyonda Kenan ile aramızda, 'Ağabey 4'üncü sarı kartı görüyorum. Ben kendimi yere atmadım. Hakeme söyle' der gibi bir konuşma oldu. Ben de orada 'Hocam oyuncu kendisini yere atmamış olabilir' dedim. 'Yine de siz bir kontrol edin' dedim" dedi.

Süper Lig'in 21'inci haftasında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Gökhan Gönül basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kazandıkları için mutlu olduklarını ifade eden Gökhan Gönül, "Kazandığımız için mutluyuz. 2 haftadır güzel gidiyor her şey. Önümüzde önemli 2 maç var. Başakşehir ve Trabzonspor maçları. Bunları da kayıpsız geçersek ligin farklı geçeceğini düşünüyorum" diye konuştu.Sarı kart gördüğü pozisyonu izlemediğini belirten Gökhan Gönül, "Ben anlamadım. İzlemedim de sonra. Orada sarı kartlık bir hamle yaptığımı düşünmüyorum. Belki de o görüntüyü görenler, 'Evet sarı karttı, hala niye böyle konuşuyor' diyebilirler. Ben hakeme gidip 'Hocam bu pozisyon penaltı' demedim. Kenan'ın sarı kart gördüğü pozisyonda Kenan ile aramızda, 'Ağabey 4'üncü sarı kartı görüyorum. Ben kendimi yere atmadım. Hakeme söyle' der gibi bir konuşma oldu. Ben de orada 'Hocam oyuncu kendisini yere atmamış' olabilir. 'Yine de siz bir kontrol edin' dedim. Kendimden de çok emin değildim pozisyonda. Tam yere düşerken oluyor. Sonrasında ben oyuna başlayacakken hoca izin vermedi başlamama, durdurdu. Zaten VAR'da kontrol edildi ki oyuna başlamam söylendi" ifadelerini kullandı."SAHADA EN ÖNEMLİ PARÇALARDAN BİRİSİ ÖZGÜVEN"2 haftadır her şeyin güzel gittiğini belirten tecrübeli futbolcu, "Bence futbolun en önemli parçalarından biri futbolcunun sahada hissettiği özgüven. Bu da sahada farklı oyuncuların oynaması. Teknik, taktik olayı değil. Maç kazandıkça gelişen bir olay. Sahada bazen özgüven kaybı yaşadığınız zaman atmak istediğiniz pasları, rakip oyuncu geçmek isterken karar değiştirip tekrar geri oynuyorsunuz gibi şeyler. Özgüven olduğu zaman bir tık öne oynamaya çalışıyor. Kendi sınırlarını 1 tık daha zorlamaya çalışıyorsunuz. Bu da devamında başarıyı getiriyor. 2 haftadır güzel gidiyor her şey. İnşallah böyle devam eder" şeklinde konuştu.

