Gökhan Erdem uzaya ne zamangidecek?

Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'in ardından, Gökhan Erdem tamamen bireysel çabalarıyla uzay yolculuğuna çıkacak üçüncü Türk vatandaşı olacak. Erdem Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Erdem, Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin şirketinin New Shepard roketiyle yörünge altı uzay uçuşuna katılacak. Uçuş esnasında giyeceği kıyafette İstanbul'un önemli sembolleri yer alacak. Peki, Gökhan Erdem ne zaman uzaya gidecek?

BLUE ORİGİN İLE GERÇEKLEŞECEK TARİHİ UÇUŞ

Anadolu Ajansı muhabirinin edindiği bilgilere göre, Türkiye'nin ilk astronotları Gezeravcı ve Atasever'in uzaya çıkışlarının ardından Erdem de kendi girişimiyle uzaya gitmek için geri sayımda. Bu adım, Türkiye'nin uzay yolculuklarına bireysel girişimlerin de eklendiği yeni bir dönemin habercisi. Gökhan Erdem ne zaman uzaya gidecek?

Erdem, uzay yolculuğunu Amerika'da faaliyet gösteren Blue Origin firmasının geliştirdiği, insanlı uçuşlara özel olarak tasarlanmış yeniden kullanılabilir New Shepard roketiyle yapacak. Bu uçuşun ardından hem uzaya çıkan ilk Türk iş insanı, hem de Blue Origin'in uzaya taşıdığı ilk Türk olarak kayıtlara geçecek.

ALTI KİŞİLİK EKİPLE KARMAN ÇİZGİSİ AŞILACAK

Tamamen otonom şekilde çalışan ve pilotu bulunmayan New Shepard'ın 14. insanlı görevinde Erdem'in yanı sıra beş yolcu daha yer alacak. Ekip, atmosferin son sınırı olarak kabul edilen 100 kilometrelik Karman çizgisini aşarak mikro yerçekimi deneyimi yaşayacak ve Dünya'yı uzaydan gözlemleme fırsatı bulacak.

İSTANBUL'UN SİMGELERİ UZAYA TAŞINACAK

Ağustos ayında ABD'nin Teksas eyaletinde yer alan Van Horn üssünden gerçekleştirilecek olan ve "New Shepard NS-34" adı verilen görev sırasında Türkiye'nin kültürel izleri de ön planda olacak. Erdem'in uçuş tulumunda Galata Kulesi ve Boğaziçi Köprüsü gibi İstanbul'un simgelerine yer verilecek. Bu tasarımlar, Türkiye'nin kültürel ve coğrafi çeşitliliğini uzaya taşıyacak semboller olacak.

TÜRKİYE'NİN VİZYONUNA GİRİŞİMCİ DESTEĞİ

Gökhan Erdem'in gerçekleştireceği bu yörünge altı uçuş, daha önce Tuva Cihangir Atasever'in yaptığı görevle benzerlik taşıyor. Ancak bu defa devlet değil, girişimci bir birey tarafından yürütülen bir inisiyatif söz konusu. Bu da Türkiye'nin uzay vizyonunu yalnızca kamu projeleriyle değil, aynı zamanda özel girişimcilik ve bireysel katılımla da destekleme hedefinin bir göstergesi.

UZAY HAYALİ ÇOCUKLUKTA BAŞLADI

Erdem, bu özel yolculukla ilgili yaptığı açıklamada, uzaya olan ilgisinin çocukluk yıllarına dayandığını belirtti. Teknolojik gelişmeleri ve bilimsel ilerlemeleri ilgiyle takip ettiğini vurgulayan Erdem, Türkiye'nin gerçekleştirdiği son uzay görevlerinin bu hayalini pekiştirdiğini ifade etti.

Erdem, 2023 yılında Bursa'da GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu ev sahipliğinde düzenlenen 34. Astronot Kongresi'nin karar sürecinde etkili olduğunu belirtti. Kongrede tanıştığı Rus kozmonotlar Oleg Artemyev ve Anton Şkaplerov'un yanı sıra Amerikalı astronotlar Michael Lopez Alegria ve Victor Glover'ın desteklerini süreç boyunca hissettiğini söyledi. Mikro yerçekimini deneyimlemeyi ve Dünya'yı uzaydan izlemeyi büyük bir heyecanla beklediğini de sözlerine ekledi.

Gökhan Erdem ne zaman uzaya gideceği henüz açıklanmadı.