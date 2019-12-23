Gökhan Çıra'ya 5 maç men cezası
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Gökhan Çıra'ya 5 maç men cezası

PFDK, Tuzlaspor futbolcusu Gökhan Çıra'ya, Galatasaray karşılaşması sonrası sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması ve rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 5 resmi müsabakadan men cezası verdi.

23.12.2019 16:15 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:15
Gökhan Çıra'ya 5 maç men cezası

PFDK, Tuzlaspor futbolcusu 'ya, Galatasaray karşılaşması sonrası sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması ve rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 5 resmi müsabakadan men cezası verdi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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