Gökhan Çıra, Fatih Terim'den özür diledi
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Gökhan Çıra, Fatih Terim'den özür diledi

Tuzlasporlu oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Tuzlaspor-Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamalardan dolayı Galatasaray ve Fatih Terim'den özür diledi.

18.12.2019 20:05 | Son Güncelleme: 18.12.2019 20:05
Gökhan Çıra, Fatih Terim'den özür diledi

Tuzlasporlu oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Tuzlaspor-Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamalardan dolayı Galatasaray ve 'den özür diledi.

Tuzlasporlu oyuncu , Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamalardan dolayı Fatih Terim ve sarı-kırmızılı camiadan özür diledi. Çıra'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Öncelikle herkese merhaba. Dün yaşanan tatsız olaydan dolayı başta Ultraslan'dan, bütün taraftarlardan özür dilerim, kimseyle bir sorunum yoktur. Sadece eskiden yaşanan olaylardan dolayı biraz doluydum. Tekrar Fatih hocadan ve Ultraslan'dan özür dilerim."

(İHA)

Kaynak: İHA
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