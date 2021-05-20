Gökhan Çapoğlu kimdir? Gökhan Çapoğlu kaç yaşında, nereli? Gökhan Çapoğlu hayatı ve biyografisi!
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Gökhan Çapoğlu kimdir? Gökhan Çapoğlu kaç yaşında, nereli? Gökhan Çapoğlu hayatı ve biyografisi!

Gökhan Çapoğlu kimdir? Gökhan Çapoğlu kaç yaşında, nereli? Gökhan Çapoğlu hayatı ve biyografisi!
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Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Gökhan Çapoğlu izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Gökhan Çapoğlu kaç yaşında, nereli? Gökhan Çapoğlu hayatı ve biyografisi! Gökhan Çapoğlu kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Gökhan Çapoğlu hakkında araştırmalar yapılıyor. Gökhan Çapoğlu kimdir? Gökhan Çapoğlu kaç yaşında, nereli? Gökhan Çapoğlu hayatı ve biyografisi!

GÖKHAN ÇAPOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 30 Ekim 1956

Kaç yaşında: 64 yaşında

Nereli: Diyarbakır

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 1979 yılı mezunudur. Denver Üniversitesi'nde Master, Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'de Ekonomi Bölümü Doktorası yapmıştır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Danışmanlığı, Vergi Konseyi Üyeliği, Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyeliği ve Fakülte Kurulu Üyeliği, Stratejik Araştırmalar Vakfı Kurucu Başkanlığı, TBMM XX. Dönem Ankara Milletvekilliği yapmıştır.[

24 Şubat 1998 tarihinde kurulan Değişen Türkiye Partisi'nin kurucu başkanıdır.

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Gökhan Çapoğlu kimdir? Gökhan Çapoğlu kaç yaşında, nereli? Gökhan Çapoğlu hayatı ve biyografisi! - Haberler
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