Gökhan Bölükçü'nün yeni single'ı yayında
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Gökhan Bölükçü'nün yeni single'ı yayında

'Çukur' için yeniden düzenlediği ve Nebil Sayın'la birlikte seslendirdiği 'Haydar Haydar'la büyük beğeni toplayan genç sanatçı Gökhan Bölükçü, yeni şarkısı 'Siyah'ı müzikseverlerin beğenisine sundu

13.01.2020 15:41 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:41
Gökhan Bölükçü'nün yeni single'ı yayında

Söz ve müziği Selcen 'e ait duygu yüklü eser, Bahçekat etiketiyle çıktı. Şarkının aranjörlüğünü ise Oya Erkaya ve Tansel Doğanay üstlendi.

Bölükçü, dijital platformlarda yerini alan şarkının klibi için de kameralar karşısına geçti. Fırat Kekevi'nin yönetmenliğinde, Moda'da çekilen klipte, genç sanatçıya oyuncu Sena Yetti eşlik etti.& ;

Bölükçü'ye daha önce söz ve müziği kendisine ait 'Hüzün Sisleri' adlı şarkıda Kıraç eşlik etmişti.

Kaynak: Snob Magazin

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