Gökhan Bölükçü'nün yeni single'ı yayında

13.01.2020 15:41 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:41

Söz ve müziği Selcen Gür'e ait duygu yüklü eser, Bahçekat etiketiyle çıktı. Şarkının aranjörlüğünü ise Oya Erkaya ve Tansel Doğanay üstlendi.

Bölükçü, dijital platformlarda yerini alan şarkının klibi için de kameralar karşısına geçti. Fırat Kekevi'nin yönetmenliğinde, Moda'da çekilen klipte, genç sanatçıya oyuncu Sena Yetti eşlik etti.& ;

Bölükçü'ye daha önce söz ve müziği kendisine ait 'Hüzün Sisleri' adlı şarkıda Kıraç eşlik etmişti.



