Gökhan Bilgiç, BAT Orta ve Kuzey Avrupa Bölge Direktörlüğü'ne getirildi - Haberler
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Gökhan Bilgiç, BAT Orta ve Kuzey Avrupa Bölge Direktörlüğü'ne getirildi

Gökhan Bilgiç, BAT Orta ve Kuzey Avrupa Bölge Direktörlüğü'ne getirildi
AA / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel

British American Tobacco (BAT) Türkiye, Kafkaslar ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü olarak görev yapan Gökhan Bilgiç, 1 Ocak 2022 itibarıyla BAT Orta ve Kuzey Avrupa Bölge Direktörlüğü'nü üstlendi.

British American Tobacco (BAT) Türkiye, Kafkaslar ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü olarak görev yapan Gökhan Bilgiç, 1 Ocak 2022 itibarıyla BAT Orta ve Kuzey Avrupa Bölge Direktörlüğü'nü üstlendi.

BAT'tan yapılan açıklamaya göre, BAT Türkiye, dünyaya yetenek ihraç etmeye devam ediyor.

Bugüne kadar 45'in üzerinde Türk çalışanı 15 farklı ülkede önemli görevlere atanan BAT Türkiye'den bir yetenek ihracı da BAT Türkiye, Kafkaslar ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Gökhan Bilgiç ile gerçekleşti. Gökhan Bilgiç, yılbaşı itibarıyla BAT Orta ve Kuzey Avrupa Bölge Direktörü olarak Almanya, Avusturya, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya ve İsviçre'den oluşan dünyanın en önemli bölgelerinden birinin sorumluluğunu üstlendi.

BAT'a 2013 yılında Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Genel Müdürü katılan Gökhan Bilgiç, BAT'tan önce başta Coca-Cola olmak üzere birçok farklı sektörde başarılı bir kariyere sahip bulunuyor. Bilgiç, 2017 yılında Türkiye & Kuzey Kıbrıs ve Kuzey Afrika bölgelerinin birleşmesiyle Türkiye ve Kuzey Afrika Bölge Direktörlüğü rolüne atandı. Bilgiç, 2020 yılında Kafkaslar bölgesinin de katılmasıyla Türkiye, Kafkaslar ve Kuzey Afrika Bölge Direktörlüğü görevini üstlendi.

BAT Türkiye Kafkaslar ve Kuzey Afrika Bölge Direktörlüğü süresince Türkiye, Kafkaslar ve Kuzey Afrika bölgesindeki ülkelerin dönüşümüne öncülük eden Bilgiç, aynı zamanda BAT Global'e yetenek ihraç etmeye, yalın ve verimli bir organizasyon yapısı kurulmasına liderlik etti.

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AA / Abdulkadir Günyol - Son Dakika Haberleri

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