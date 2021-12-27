Gökhan Akkan: Çaykur Rizespor ile sözleşme imzalamanın mutluluğunu yaşıyorum - Haberler Spor
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Gökhan Akkan: Çaykur Rizespor ile sözleşme imzalamanın mutluluğunu yaşıyorum

Gökhan Akkan: Çaykur Rizespor ile sözleşme imzalamanın mutluluğunu yaşıyorum
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

"Nice zaferler kazanacak, son düdüğe kadar mücadele edeceğiz" - Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, milli kaleci Gökhan Akkan'ın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

"Nice zaferler kazanacak, son düdüğe kadar mücadele edeceğiz"

- Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, milli kaleci Gökhan Akkan'ın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. Akkan, sosyal medya hesabından yeşil mavili takımla sözleşme imzalamaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

26 yaşındaki kalecinin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı, "2015 yılında büyük bir heyecanla katıldığım Çaykur Rizespor ailesiyle yoluma devam etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Başkanımız Sayın Tahir Kıran başta olmak üzere tüm yönetim kuruluna ve teknik ekibe, bana verdikleri destek ve duydukları güven için teşekkür ediyorum. Desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, her zaman yanımızda olan taraftarlarımızla birlikte yeni zaferlere imza atmak için yoluma yeşil mavili forma altında devam ediyorum. Büyük Rizespor ailesi olarak nice zaferler kazanacak, son düdüğe kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Çünkü #AtmalacarPesEtmez!"


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