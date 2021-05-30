Gokhan Akal jübile yaptı
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Gokhan Akal jübile yaptı

Gokhan Akal jübile yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Balıkesir hakem camiasının sevilen isimlerinden olan Gökhan Akal 26 yıllık aktif hakemlik kariyerine hafta sonu oynanan Balıkesirspor-Menemenspor U19 maçıyla noktaladı.

Balıkesir hakem camiasının sevilen isimlerinden olan Gökhan Akal 26 yıllık aktif hakemlik kariyerine hafta sonu oynanan Balıkesirspor-Menemenspor U19 maçıyla noktaladı.

Kariyerinde sayısız maça çıkan Gökhan Akal renkli kişiliği ve başarılı hakemliğiyle Balıkesir amatör spor camiasında adından söz ettiren isimlerin başında geliyor. 1995 yılından bu yana aralıksız olarak aktif hakemlik yapan Gökhan Akal Balıkesirspor - Menemenspor U19 maçıyla birlikte son kez yeşil sahalarda görev almış oldu.

Maç öncesinde Gökhan Akal'a Hakem Atama Sorumlusu Ayhan Ender, İl Hakem Kurulu Başkanı İzzet Özalp, TFFHGD Balıkesir Dernek Başkanı Hakan Kabak, Süper Lig yardımcı hakemi Bilal Gölen, Merkez Hakem Kurulu 2. bölge bölgesel kurul üyesi Aytekin Durmaz tarafından bugüne kadar Balıkesir spor camiasına yaptığı hizmetler nedeniyle çiçek verildi. Gökhan Akal'ı son maçında Balıkesir hakem camiasından birçok isim yalnız bırakmadı.

Maç sonu açıklamada bulunan Gökhan Akal, 26 yıllık kariyerinde acısıyla tatlısıyla birçok anı biriktirdiğini ifade ederken, hakemlik sayesinde birçok dost edindiğini söyledi. - BALIKESİR

Gokhan Akal jübile yaptı
Gokhan Akal jübile yaptı
Gokhan Akal jübile yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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