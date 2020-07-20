Gökgöz Göleti'nin gövde dolgusunun yüzde 75'i tamamlandı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Karabük'teki Gökgöz Göleti'nin gövde dolgusunun yüzde 75'inin tamamlandığını bildirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Karabük'teki Gökgöz Göleti'nin gövde dolgusunun yüzde 75'inin tamamlandığını bildirdi.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamada, DSİ'nin Karabük iline yaptığı yatırımlarla ilin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, şunları kaydetti:

"Çalışmaları devam eden Gökgöz Gölet'i, 760 dekar tarım arazisinin sulamasını sağlayacak.Temelden 27 metre yüksekliğe sahip Eflani Gökgöz Göleti, 0,53 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip. Tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Bununla birlikte bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 1 milyon 786 bin lira gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir. Kondüvi ve batardo imalatları, dolusavak imalatları, enjeksiyonlar tamamlanmış olup gövde dolgusunun yüzde 75'i tamamlanmıştır."

Kaynak: AA