Gökdere'nin içme suyu sorunu giderildi
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Gökdere'nin içme suyu sorunu giderildi

Gökdere'nin içme suyu sorunu giderildi
Bültenler - Haberler | Güncel

MASKİ Genel Müdürlüğü, Kula ilçesine bağlı Gökdere mahallesinde sık sık sorun yaşanan bin 800 metrelik içme suyu terfi hattının yenileme işlemini gerçekleştirerek mahallenin su sorununa son verdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini konusundaki çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kula ilçesine bağlı Gökdere mahallesinde bin 800 metre içme suyu terfi hattı yenileme işlemini tamamladı. MASKİ Kula İlçe Şefi Tuğba Ural da mahalle muhtarı Süleyman Kayalı ile yapılan çalışmaları yerinde takip etti.

MASKİ, gelen talebi geri çevirmedi

Gökdere Mahalle Muhtarı Süleyman Kayalı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini ileterek, "Eski terfi hattımız 25 yıl öncesinde döşenmişti. Zamanla yıpranan bu borular yüzünden mahalleli olarak sürekli sorunlar yaşıyorduk. Neredeyse haftanın 5 gününde MASKİ ekipleri gelip buradaki sorunlarla uğraşıyordu. Hattın tarım arazilerinden geçmesi ve zamanla da yüzeye yaklaşması nedeniyle vatandaşlarımız arazilerini kullanamaz olmuştu. Biz de boruların yenilenmesi için talepte bulunduk. Sağ olsun MASKİ bizim bu talebimizi geri çevirmeyip terfi hattımızı yeniledi. Allah emeği geçenlerden razı olsun" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Bültenler

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