Gökdelenler kırmızı beyaza büründü
19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor bayramının 101. yıl kutlamaları öncesinde Maslak'ta bulunan gökdelenler dev Türk bayraklarıyla donatıldı.
19.05.2020 09:11 | Son Güncelleme: 19.05.2020 09:11
19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor bayramının 101. yıl kutlamaları öncesinde Maslak'ta bulunan gökdelenler dev Türk bayraklarıyla donatıldı. Görsel şölen oluşturan bayraklar havadan görüntülendi.
- İstanbul
Koronavirüs salgını nedeniyle büyük çoğunluğu evden çalışma sistemine geçen şirketlerin bulunduğu Maslak'taki gökdelenler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor bayramının 101. yıl kutlamaları nedeniyle kırmızı-beyaza büründü. Bölgede bulunan çok sayıda gökdelene Atatürk posteri ve Türk bayrakları asıldı. Havadan görüntülenen Maslak'ta dev Türk bayrakları görsel şölen oluşturdu.
- İstanbul
Kaynak: DHA