Gökçeören Köyü - Çeribaşı Topallar arası yolda asfaltlama çalışması
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahalleleri güvenli ve konforlu yollarla donatmak için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahalleleri güvenli ve konforlu yollarla donatmak için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Gökçeören Köyü - Çeribaşı Topallar arası 5 kilometrelik yolda terasman çalışmasını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, 8 bin ton pmt serimi sonrası 8 bin ton da asfalt serimi çalışmalarına başladı.
8 BİN TON ASFALT SERİLECEK
Vatandaşların yol konforunu ve güvenliğini önceleyerek arttırmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Gökçeören Köyü - Çeribaşı Topallar arası yolda asfaltlama yaparak eski yolu konforlu hale getiriyor. Yolda asfaltlama çalışmasının yanı sıra yol kenarına yapılacak V kanal ile de yağmur suyu tahliyesi gerçekleştirilecek.
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