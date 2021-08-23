Gökçeören'de dere geçişleri artık daha güvenli
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Gökçeören'de dere geçişleri artık daha güvenli

Gökçeören'de dere geçişleri artık daha güvenli
Bültenler - Haberler | Güncel

MASKİ Genel Müdürlüğü Kula ilçesine bağlı Gökçeören mahallesinden geçen derede, yol geçiş noktasında yaptığı 4 adet prefabrik kutu menfez imalatı ile vatandaşların tarım arazilerine ulaşımını kolaylaştırırken geçişleri de daha güvenli bir hale getirdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşların can ve mal güvenliği için il genelinde dere geçişlerinde önlemler almaya devam ediyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kula ilçesine bağlı Gökçeören mahallesinden geçen derede yapmış oldukları 4 adet prefabrik kutu menfez imalatı ile dere geçişlerinin daha güvenli bir hale gelmesini sağladı. Çalışmaların tamamlanmasıyla tarım arazilerine ulaşımda büyük bir kolaylık yaşayan vatandaşlar da rahat bir nefes aldı.

Tarım arazilerine ulaşım kolaylaştı

Mahalle Muhtarı Mustafa Erdem, özellikle yağmurlu havalarda dereden karşıya geçişin neredeyse imkansız hale geldiğini belirterek, "Yapılan bu çalışma, derenin diğer tarafında tarım arazileri bulunan mahalle sakinlerimizin ulaşımı konusunda büyük bir kolaylık getirdi. Sadece ulaşımımızı rahatlatmakla kalmadı, güvenli bir hale gelen geçiş noktasıyla can ve mal güvenliğimiz de sağlandı. Emeği geçen herkese, özellikle de Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e teşekkürlerimi iletiyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Bültenler

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