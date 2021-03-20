Gökçen ailesinin acı kaybı
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Gökçen ailesinin acı kaybı

20.03.2021 20:02 | Son Güncelleme: 20.03.2021 20:07
Gökçen ailesinin acı kaybı

Bursalı iş adamı Memduh Gökçen'in eşi Deniz Gökçen hayatını kaybetti.

Bursalı iş adamı Memduh Gökçen'in eşi Deniz Gökçen hayatını kaybetti.

Bursalı iş insanı Memduh Gökçen'in eşi Deniz Gökçen, 89 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bursa'da birçok sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmalar yapan Deniz Gökçen, kültürel ve sosyal çalışmalarda rol model oldu. Merhume Deniz Gökçen'in cenazesi Pazartesi günü toprağa verilecek. - BURSA

Gökçen ailesinin acı kaybı
Gökçen ailesinin acı kaybı
Gökçen ailesinin acı kaybı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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