Gökçen ailesinin acı kaybı

Bursalı iş adamı Memduh Gökçen'in eşi Deniz Gökçen hayatını kaybetti.

Bursalı iş insanı Memduh Gökçen'in eşi Deniz Gökçen, 89 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bursa'da birçok sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmalar yapan Deniz Gökçen, kültürel ve sosyal çalışmalarda rol model oldu. Merhume Deniz Gökçen'in cenazesi Pazartesi günü toprağa verilecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı