Gökçekli, kapı kapı gezerek destek istiyor

KARABÜK (İHA) - Ocak ayında yapılacak olan Karabük Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı seçimlerine aday olan Ali Rıza Gökçekli, kentteki esnafları kapı kapı gezerek hem destek istiyor, hem de esnafların sorunlarını dinliyor.

Bin 600 civarında üyesinin bulunduğu Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı seçimlerine daha önce aday olduğunu açıklayan Ali Rıza Gökçekli, 200 evler ve 5000 evler semtinde esnafları gezdi. Hiçbir esnafı ayırt etmeden tek tek kapı kapı gezerek destek isteyen Gökçekli'ye esnaflarda büyük ilgi gösterdi. Esnafların sorunlarını da dinleyen Gökçekli, yeni ve genç kadrosu ile esnafla köprü kurmak için yola çıktıklarını söyleyerek, sorunların üstesinden elbirliği ile geleceklerini söyledi.

Gökçekli, amaçlarının esnaf odaklı çalışan ve kurumlar arası köprü görevi görecek olan odalarının daha aktif olmasını sağlayacaklarını da ifade ederek, " yaklaşık bir aydır verdiğimiz seçim startı ile esnaflarımızı tek tek geziyoruz. Onlardan aldığımız güç ile seçimlerde başarı ile çıkarak onların hizmetinde olacağız. Bizler yapacaklarımızı ve taahhütlerimizi aktarıyoruz, onlarda yaşanan sıkıntı ve sorunlarını bizlere aktarıyorlar. İnşallah esnafımızla birlik olup onların sıkıntılarını el birliği ile çözmek için gayret ediyoruz. Artık esnafımızın da değişimden yana olduğu her geçen gün daha fazla hisseder olduk. İnşallah onların teveccühünü boşa çıkarmayacak genç ve yeni kadrolarla bu yolda hizmetlerimizi onlara tek tek anlatacağız." dedi. - KARABÜK