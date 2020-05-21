Gökçekaya Baraj Gölü'ndeki renk değişimi tedirginlik yarattı
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Gökçekaya Baraj Gölü'ndeki renk değişimi tedirginlik yarattı

ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde yer alan Gökçekaya Baraj Gölü'nün yüzeyinde oluşan beyaz renkli tabaka, endişe yarattı.

Gökçekaya Baraj Gölü'ndeki renk değişimi tedirginlik yarattı
21.05.2020 03:29 | Son Güncelleme: 21.05.2020 03:29

ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde yer alan Gökçekaya Baraj Gölü'nün yüzeyinde oluşan beyaz renkli tabaka, endişe yarattı. 

Sakarya Nehri'nin kollarından olan Gökçekaya Baraj Gölü'nün yüzeyindeki renk değişimi çevre halkının dikkatini çekti. Bir süredir gölün yüzeyini kaplayan beyaz renkli tabakaya anlam veremeyen vatandaşlar, durumu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Alo 181 Çevre Hattı'na bildirdi. Gölde balıkçıklık yapan vatandaşlar, kimyasal atık olabileceğinden endişe ettiklerini belirttikleri beyaz tabakanın, göldeki canlılara zarar vermemesi için çalışma yapılmasını istiyor. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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