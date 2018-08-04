Gökçek'ten Bomba İddia: CHP'liler Kılıçdaroğlu'nu Devirmek İçin Seçimleri Boykot Edecek

CHP'de 24 Haziran seçimlerinin ardından başlayan kurultay krizi büyüyerek devam ediyor. Muharrem İnce7nin genel başkan olmasını isteyen muhalifler yeterli imzayı Genel Merkez'e sunduklarını iddia ederken parti yönetimi bu iddiaların asılsız olduğunu ve yeterli imzanın kendilerine ulaşmadığını belirtiyor.

"CHP'LİLER BİLEREK SANDIĞA GİTMEYECEK"

Parti içinde bu tartışmalar devam ederken Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Melih Gökçek sosyal medya hesabından ilginç bir iddia paylaştı. Gökçek'e göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin başından gitmesini isteyen CHP'li seçmen Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde sandığa gitmeyecek ve CHP'nin az oy almasına neden olacak.