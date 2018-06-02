Gökçek'in Ankara Anketinde Erdoğan, İnce'yi İkiye Katladı
Ankara için yapılan anketin sonuçlarını canlı yayında paylaşan Melih Gökçek, Erdoğan'a verilen oyların yüzde 53'e ulaştığını ifade etti. Gökçek'in anketinde İnce'nin oy oranı ise yüzde 25.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa ettikten sonra ortalarda görünmeyen Melih Gökçek, sahibi olduğu Beyaz TV ekranlarında elindeki anket sonuçlarını izleyici ile paylaştı.
"ERDOĞAN'IN OY ORANI YÜZDE 53"
Ankara genelinde yapılan anketin sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir zafere yakın olduğunu vurgulayan Gökçek, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ankara'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 53.30. CHP'nin adayı Muharrem İnce yüzde 25.64. İyi Parti'nin adayı Meral Akşener yüzde 10,82. Saadet Partisi'nin adayı Temel Karamollaoğlu yüzde 0,60. Doğu Perinçek 0,60 ve Selahattin Demirtaş 1,40" diye konuştu.
İşte Gökçek'in Ankara anketinin tablosu;