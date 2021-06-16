Gökçedere'de 12 derslikli ilkokulun yapımına başlandı
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Gökçedere'de 12 derslikli ilkokulun yapımına başlandı

Gökçedere'de 12 derslikli ilkokulun yapımına başlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bayburt'ta bir hayırsever tarafından Gökçedere Beldesi'nde yaptırılan 12 derslikli ilkokulun yapımına başlandı.

Bayburt'ta bir hayırsever tarafından Gökçedere Beldesi'nde yaptırılan 12 derslikli ilkokulun yapımına başlandı. Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, yüklenici firmayla 12 derslikli okulun 100 günde bitirilmesi konusunda anlaşma sağladıklarını belirtti.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ile hayırsever Makbule Küçükçalık'ın temsilcileri arasında Gökçedere Beldesi'nde 12 derslikli ilkokul yapımını öngören protokolün imzalanmasının ardından inşaat çalışmalarına başlandı. Temel atma çalışmalarının sürdürüldüğü inşaat alanında Vali Epcim, incelemelerde bulundu. Burada yaptığı açıklamada inşaata başlamanın mutluluğu yaşadıklarını kaydeden Vali Epcim, "Bugün itibariyle burada temel atma çalışmaları başladı. İnşallah 100 gün içerisinde çok hızlı bir şekilde 12 derslikli ilkokul binamızı burada tamamlamış olacağız." dedi.

Vali Epcim, çalışmalara ilişkin yüklenici firma yetkilileriyle yaptıkları değerlendirmeler sonucu okulun 2021 - 2022 eğitim öğretim sezonuna hazır olacağını bildirdi.

Makbule Küçükçalık'a destekleri dolayısıyla teşekkürlerini yineleyen Vali Epcim, "Bayburt Valiliği girişimleri ve hayırsever Makbule Küçükçalık'ın destekleriyle yapımını başlattığımız ilkokul binamıza kavuşmuş olacağız. Bu bir rekordur. İnşallah bunu başaracağız. Emeği geçen kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Müdürümüze, özellikle hayırsever Makbule Küçükçalık Hanımefendi'ye tüm Bayburtluların sevgi, saygı ve hürmetlerini iletiyorum. Şahsım adına da ayrıca çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Vali Cüneyt Epcim'e, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, yüklenici firma yetkilileri ve diğer ilgililer eşlik etti. - BAYBURT

Gökçedere'de 12 derslikli ilkokulun yapımına başlandı
Gökçedere'de 12 derslikli ilkokulun yapımına başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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