Gökçebey'de Girişimcilik Kursu Başlıyor

Gökçebey'de 150 kişiye verilecek KOSGEB girişimcilik kursu sözleşmesi imzalandı.

Gökçebey Kaymakamı Ahmet Korkmaz'ın görüşleriyle AB Proje Birimi Koordinatörü Kadir Çelik tarafından hazırlanan 150 kişiye verilecek KOSGEB girişimcilik kursu sözleşmesi Kaymakam Ahmet Korkmaz ve İŞKUR Zonguldak İl Müdürü Gönül Demirsu tarafından imzalandı.

Gökçebey Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Zonguldak Çalışma ve İşkur'umun ortak olduğu ve KOSGEB'in desteklediği kursta 150 kişi 4'er günlük eğitimler olmak üzere 6 dönem ve 25 kişilik gruplar olarak eğitim alacaklarını açıkladı. Kursa başvurular Gökçebey Esnaf ve Sanatkarlar odasına, şahsen KOSGEB web adresine ise internet üzerinden yapılacaktır. - ZONGULDAK