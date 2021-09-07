Gökçebey'de fındık, ceviz, yonca ve buğday fidanı dağıtılacak
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Gökçebey'de fındık, ceviz, yonca ve buğday fidanı dağıtılacak

Gökçebey'de fındık, ceviz, yonca ve buğday fidanı dağıtılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde "Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi" kapsamında çiftçilere fidan dağıtılacak.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde "Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi" kapsamında çiftçilere fidan dağıtılacak.

Gökçebey Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan açıklamada, 'Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi' kapsamında çiftçilerden talep alınacak. Trabzon hurması, fındık ve ceviz fıdanı ile yonca ve buğday tohumu dağıtımı için çiftçilerden alınacak talep doğrultusunda dağıtımı yapılacak fidanların dikileceği araziler için şu ifadelere yer verildi:

"Trabzon hurması için en az 2 dekar, fındık ve ceviz için en az bir dekar, mevcut durumda işlemeli, öncelikle boş bırakılan, atıl durumda bulunan, nasada bırakılan veya tarıma uygun olmayan yerler tercih edilecektir. Dağıtımı yapılacak tohumlar için öncelikle boş bırakılan, atıl durumda bulunan, nadasa bırakılan veya tarıma uygun olmayan araziler tercih edilecektir. Üreticilerimizin taleplerini en geç 15 Eylal 2021 tarihine kadar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze bildirmesi gerekmektedir." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Gökçebey'de fındık, ceviz, yonca ve buğday fidanı dağıtılacak - Haberler Ekonomi
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