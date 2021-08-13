Gökçebağ Beldesinde Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerinde Kullanılacak Güzergâhlar Açıklandı
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Gökçebağ Beldesinde Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerinde Kullanılacak Güzergâhlar Açıklandı

Gökçebağ Beldesinde Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerinde Kullanılacak Güzergâhlar Açıklandı
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2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 6'ncı maddesi ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3'üncü maddesi gereğince, Valilik Makamının 11. 08.

2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 6'ncı maddesi ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3'üncü maddesi gereğince, Valilik Makamının 11. 08. 2021 tarih ve 4450293 sayılı Olurları ile yeniden güncellenen "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Güzergah Planları" ile ilgili toplanma yeri yürüyüş güzergahı, toplantı alanı, dağılma güzergahları, pankart ve afiş asılacak yerlere dair usul ve esaslar aşağıya çıkarılmıştır.

1-GÖKÇEBAĞ BELDESİ (Yeni Mahalle)

Toplanma Alanı: Mehmet Süer Caddesi üzerinde bulunan Gökçebağ İlkokulunun önü (37 SGB 524369-99294), Yürüyüş Güzergahı: Toplanma alanından Mehmet Süer Caddesi arası ( Yaklaşık 250 metre), Toplantı Alanı: Sağlık Ocağı ile Mehmet Süer Caddesi arasında kalan boş alan ( Yaklaşık 2394 m²), Dağılma Güzergahı: Mehmet Süer Caddesi, Abdi İpekçi Caddesi, Pankart ve Afiş Asılacak Yerler: Gökçebağ Beldesi Hizmet Binası önündeki billboardlar. GENEL HÜKÜMLER

1-Bu planlar ilan edildikten onbeş(15) gün sonra yürürlüğe girecektir.

2-Bu planın yürürlüğe girmesi ile birlikte bir önceki Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Güzergah Planı yürürlükten kaldırılacaktır.

3-2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve ilgili yönetmeliğe göre güncellenen 1 nolu Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Güzergahları haricinde "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü "yapılamaz.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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Gökçebağ Beldesinde Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerinde Kullanılacak Güzergâhlar Açıklandı - Haberler
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