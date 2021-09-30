Gökçeada'ya yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi - Haberler
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Gökçeada'ya yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez - Haberler | Güncel
Gökçeada'ya yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi

ÇANAKKALE'de, Kuzey Ege Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada'ya yarın yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri iptal edildi.

ÇANAKKALE'de, Kuzey Ege Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada'ya yarın yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe arasında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.Buna göre; Gökçeada-Kabatepe hattında karşılıklı olarak saat 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ve 21.00'de yapılması planlanan seferler iptal edildi.


Gökçeada'ya yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi

Gökçeada'ya yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez - Son Dakika Haberleri
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Haber: Gökçeada'ya yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi - Haberler
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