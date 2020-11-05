Gökçeada'ya yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi

ÇANAKKALE'de Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen poyraz fırtınası nedeniyle Gökçeada-Kabatepe arasında yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

ÇANAKKALE'de Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen poyraz fırtınası nedeniyle Gökçeada-Kabatepe arasında yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle yarın Gökçeada-Kabatepe hattındaki tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.Buna göre; Gökçeada'dan 07.00, 13.00 ve 18.00'deki, Kabatepe'den ise 09.00, 15.00 ve 20.00'deki tarifeli seferler yapılmayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı