Gökçeada'ya yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi
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Gökçeada'ya yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi

05.11.2020 20:59 | Son Güncelleme: 05.11.2020 21:03
Gökçeada'ya yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi

ÇANAKKALE'de Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen poyraz fırtınası nedeniyle Gökçeada-Kabatepe arasında yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

ÇANAKKALE'de Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen poyraz fırtınası nedeniyle Gökçeada-Kabatepe arasında yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle yarın Gökçeada-Kabatepe hattındaki tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.Buna göre; Gökçeada'dan 07.00, 13.00 ve 18.00'deki, Kabatepe'den ise 09.00, 15.00 ve 20.00'deki tarifeli seferler yapılmayacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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