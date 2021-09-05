Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi

Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine, yarın yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri, beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi.

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine, yarın yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri, beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, meteorolojik tahminlere göre Kuzey Ege Denizi'nde beklenen poyraz fırtınası nedeniyle, Gökçeada-Kabatepe hattında yarınki tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre, Gökçeada ile Kabatepe arasında karşılıklı olarak yapılması planlanan saat 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ve 21.00'deki tarifeli feribot seferleri yapılamayacak. 


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Derya Yanık Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Haluk Levent Rasim Öztekin
Spor Diego Ali Koç Alper Yılmaz Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 18:47:31. #1.16#

title