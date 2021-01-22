Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi
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Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi

22.01.2021 18:54 | Son Güncelleme: 22.01.2021 18:59
Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi

ÇANAKKALE'de, Kuzey Ege Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle, Gökçeada'ya yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

ÇANAKKALE'de, Kuzey Ege Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle, Gökçeada'ya yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada- Kabatepe arasında yarın yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Gökçeada'dan saat 08.00 ve 16.00, Kabatepe'den ise saat 10.00 ve 18.00 seferleri iptal edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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