Gökçeada'ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gökçeada'ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi

30.11.2020 21:13 | Son Güncelleme: 30.11.2020 21:17
Gökçeada'ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi

KUZEY Ege Denizi'nde beklenen poyraz nedeniyle Gökçeada- Kabatepe arasında yarın sabahki feribot seferleri iptal edildi.

KUZEY Ege Denizi'nde beklenen poyraz nedeniyle Gökçeada- Kabatepe arasında yarın sabahki feribot seferleri iptal edildi. 

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe hattındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini açıkladı. Buna göre; Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den ise saat 05.00 ve 09.00'daki seferler yapılmayacak.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Yeni koronavirüs tedbirleri geldi! Sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi de uygulanacak
Yeni koronavirüs tedbirleri geldi! Sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi de uygulanacak
Sert tedbirlerin haklılığını ortaya koyan tablo! Vaka ve vefat sayısı yine rekor kırdı
Sert tedbirlerin haklılığını ortaya koyan tablo! Vaka ve vefat sayısı yine rekor kırdı
Artan vakalar sonrası 65 yaş üstü ve 20 yaş altına yeni kısıtlama geldi
Artan vakalar sonrası 65 yaş üstü ve 20 yaş altına yeni kısıtlama geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Gökçeada'ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi
Gökçeada'ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi
Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi
Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi
Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi
Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Hulusi Akar Devlet Bahçeli Ali Mahir Başarır Selahattin Demirtaş
Magazin Demet Akalın Serdar Ortaç Emel Müftüoğlu Mehmet Ali Erbil
Spor Tisserand Erol Bulut Rıza Çalımbay Tolga Ciğerci Utku Yuvakuran
Tüm Haberler Bursa Kabine Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gökçeada'ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 21:19:31. #1.15#
title