Gökçeada'ya tüm feribot seferleri iptal edildi Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yarın yapılacak olan tüm feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yarın yapılacak olan tüm feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Konuya ilişkin Gestaş firmasından yapılan yazılı açıklamada, "15 Nisan 2020 Çarşamba Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartları nedeniyle yapılması planlanan tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Kapatepe-Gökçeada hattındaki iptal nedeniyle Çanakkale-Eceabat hattında; pazartesi, çarşamba ve cuma uygulanan; Eceabat'tan saat 09.00 ve 19.00 seferleri, Çanakkale'den ise saat 18.00 ve 20.00 seferleri yapılmayacaktır" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Kaynak: İHA