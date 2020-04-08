Gökçeada'ya tüm feribot seferleri iptal edildi
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yarın yapılacak olan tüm feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
08.04.2020 09:10 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:10
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yarın yapılacak olan tüm feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Konuya ilişkin Gestaş firmasından yapılan yazılı açıklamada; "08.04.2020 Çarşamba günü, Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm seferlerimiz olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
(İHA)
Kaynak: İHA