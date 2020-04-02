Gökçeada'ya sefer sayısı haftada 3 güne düşürüldü
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Gökçeada'ya sefer sayısı haftada 3 güne düşürüldü

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine yapılan sefer sayısı, kororonavirüs salgını tedbirleri kapsamında haftada 3 güne düşürüldü.

02.04.2020 21:03 | Son Güncelleme: 02.04.2020 21:03
Gökçeada'ya sefer sayısı haftada 3 güne düşürüldü

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine yapılan sefer sayısı, kororonavirüs salgını tedbirleri kapsamında haftada 3 güne düşürüldü.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın birçok noktasına yayılan koronavirüs, halk sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Ülkemizde de görülen salgın nedeniyle önlemlere her geçen gün yenileri ekleniyor. Bu kapsamda, ilk olarak Gökçeada- Kabatepe arasında her gün yapılan feribot seferlerinin sayısı azaltıldı. Son olarak da seferler haftada 3 güne düşürüldü. 

Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firmasından yapılan açıklamada, "02.04.2020 tarih ve 26 sayılı Gökçeada İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, Kabatepe-Gökçeada feribot seferlerimiz, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma olmak üzere mevcut tarife ile haftada 3 gün yapılacaktır" denildi. 

Mevcut tarifeye göre ise Gökçeada'dan saat 07.00 ve 17.00'de, Kabatepe'den ise, saat 10.00 ve 19.00'da sefer yapılacak. 


Kaynak: DHA

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