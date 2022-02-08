GÖKÇEADA'YA FERİBOT SEFERLERİNE 'FIRTINA' ENGELİ - Haberler
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GÖKÇEADA'YA FERİBOT SEFERLERİNE 'FIRTINA' ENGELİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ÇANAKKALE'de, Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada-Kabatepe hattında tüm feribot seferleri iptal edildi.

GÖKÇEADA, ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'de, Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada-Kabatepe hattında tüm feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe hattındaki tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Gökçeada'dan saat 07.00, 13.00 ve 18.00, Kabatepe'den ise saat 09.00, 15.00 ve 20.00 seferleri iptal edildi.

GÖKÇEADA'YA FERİBOT SEFERLERİNE 'FIRTINA' ENGELİ

GÖKÇEADA'YA FERİBOT SEFERLERİNE 'FIRTINA' ENGELİ

GÖKÇEADA'YA FERİBOT SEFERLERİNE 'FIRTINA' ENGELİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Çanakkale Boğazı, Ege Denizi, Gökçeada, Fırtına, Güncel, Haber

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