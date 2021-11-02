GÖKÇEADA'YA BAZI FERİBOT SEFERLERİNE LODOS ENGELİ - Haberler
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GÖKÇEADA'YA BAZI FERİBOT SEFERLERİNE LODOS ENGELİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım, akşam saatlerinde Kuzey Ege Denizi'nde beklenen lodos nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. Buna göre, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 17.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise saat 19.00 seferi iptal edildi.

GÖKÇEADA'YA BAZI FERİBOT SEFERLERİNE LODOS ENGELİ

GÖKÇEADA'YA BAZI FERİBOT SEFERLERİNE LODOS ENGELİ

GÖKÇEADA'YA BAZI FERİBOT SEFERLERİNE LODOS ENGELİ

GÖKÇEADA'YA BAZI FERİBOT SEFERLERİNE LODOS ENGELİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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